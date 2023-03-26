Havran'da aşılama eğitimi yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Meyve Ağaçlarında Aşılama kursu sonrasında uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitimlere İlçe Kaykamamı Özderin'de katıldı.

Balıkesir'in Havran ilesi Taşarası Mahallesi'nde devam etmekte olan Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu ile ilgili olarak Kaymakam Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Emre Çakan, ilçe müdürlüğü personeli ve kursiyerlerin katılımı ile uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde ağaç ve bitkilere uygulanan çeşitli aşılama yöntemleri uygulandı.