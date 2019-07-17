Havran'da Atatürk'e kapılarını açan ev restore ediliyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Havran ilçesine gelişinde kaldığı konak, aslına uygun şekilde restore edilerek Atatürk Evi haline getiriliyor.

Konak 25 yıllığına Havran Belediyesi'ne Özaydın ailesi tarafından devredildi. Havran Terzizade Saadettin Bey Konağı restore edilip, Balıkesir'e değer katacak. Havran Belediyesi, konağın restorasyon projelerini aslına uygun bir şekilde Mimar Sinan Üniversitesine hazırlatırken, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Balıkesir'in Havran ilçesi Cumhuriyet Caddesinde yer alan konak, 14 Nisan 1934 tarihinde Havran'a geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. Atatürk, bu konakta misafir kaldı ve Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile burada görüşmeler gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı, restorasyon çalışmalarını inceleyip görevli ekipten, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkesir'in Milli Mücadele tarihinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bu evin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak görevimiz. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı, hatırasının olduğu bir mekândayız. Bu konağın 100 yılı aşkın bir yaşı var. Bu çalışmaların tamamlanması ile konağın tarihi kimliğine kavuşması planlanmaktadır. Restorasyon ağır işleyen ve çok ince işçilik isteyen bir iş. Yapılan çalışmalarda her aşamada tarihi dokuya uygun ve tarihi malzemelerin ayarında veya bire bir aynı malzemeleri kullanarak ilerliyorsunuz. O nedenle, konağımızda çok detaylı ve aslına uygun bir restorasyon yapılıyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında buranın bir yaşayan müzeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Çalışmalar bu yönüyle devam ediyor. Bu konak tarihin önemli anlarına tanıklık etmiş. Şimdiden büyük bir heyecan içerisindeyiz. Atatürk'e kapılarını açan tarihi konağın tekrar onarılıp Balıkesir'e kazandırılması için onarım çalışmalarını üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Balıkesirli hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim" dedi.