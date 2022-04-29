Havran'da bayram şekerleri belediyeden

Balıkesir'in Havran ilçesinde ilçe pazarını gezen Belediye Başkanı Emir Ersoy vatandaşlar ve esnaf ile bayramlaşarak bayram şekeri hediye etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ramazan Bayramı öncesinde Cuma Pazarı'nı gezerek pazara gelen vatandaş ve esnaflar ile bayramlaştı. Ersoy, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması adına esnaf ve vatandaşlara bayram şekeri paketi hediye etti. Havran Belediye Başkanı Ersoy "Tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Aileleri ile birlikte, huzurlu, sağlıklı ve şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum."dedi.