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Havran'da bekçi köpeğini tüfekle vurdular

Balıkesir’in Havran ilçesinde, bir sirke fabrikasında bekçi köpeği silahla vuruldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir sirke fabrikasında bekçi köpeği silahla vuruldu.


Dereören Mahallesinde sirke fabrikasında görevli bekçi, Üzüm adlı köpeği sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde yaralı halde buldu. Olayı haber alan işletme sahibi Bekir Çetin, yaralı hayvanı Edremit'te Veteriner Hekim Sencer Kahraman'a götürdü. Hayvanı muayene eden Kahraman, yakın mesafeden ateş edildiğini ve boynunda çok sayıda saçma olduğunu söyledi. Bir taraftan tedaviye başlanırken, olay jandarmaya da bildirildi. Jandarmanın soruşturma başlattığını anlatan Bekir Çetin, “Suçlunun bulunmasını istiyorum. Bu hayvandan ne istediniz?” diye isyan etti.

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