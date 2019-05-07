Havran'da BENGİ Sanat Şenliği coşkusu

Balıkesir'in Havran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nin Bengi projesi kapsamında düzenlenen kurslardaki ürünler sergilenirken, müzik kurslarına giden öğrencilerde mini konser verdi. Havran Kent Müzesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, yıl boyu üretilen fotoğraf, resim, model uçak, filografi gibi farklı ürünler sergilendi

Şenlik açılışına, Kaymakamı Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Kurum Amirleri, okul yöneticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam'ın açış konuşmasını yapmasının ardından kursiyer öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterileri ve yine kursiyer öğrencilerin müzik dinletisi sergiye katılanlar tarafından yoğun alkış aldı. Ürünleri inceleyen Kaymakam Şeref Aydın, emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Şenliğin üçüncü kez düzenlendiğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam ,”Bengi Sanat Şenliğinde çocuklarımıza açtığımız müzik kurslarındaki yetenekli öğrencilerimizin sahnesi yer aldı. Yağlı boya resim sergisi oldu. Fotoğrafçılık ve filoğrafi kursumuzun ürünleri sergilendi. Bu etkinlik, aşağı yukarı 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Bu etkinliğin üçüncüsünü yapıyoruz 2017 yılında Kelebeğin İzinde adıyla yapmıştık. 2018 de ise Zeytin Dalı sanat sergisi adı ile düzenlendi. Bu sene ise hepsini kapsayıcı Bengi Sanat Şenliği adı altında etkinliğimizi yaptık. Etkinliğimize katılanlara ve etkinlik de görev alanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çamdibi Ortaokulu Öğretmeni Serdal Sevimli de,” Bu gün model uçaklarımızla şenliğe katıldık. Onları sergilemek için buradayız. Çocuklarımızla bir şeyleri başardığımız için çok mutluyuz. Uçuşlarımızı da yaptık. Bundan sonra diğer modellerle devam etmeyi düşünüyoruz” dedi. Fotoğraf Eğitmeni Celal Bence ise, “ Bengi projesi kapsamında Havran Halk Eğitim Müdürlüğü fotoğrafçılık kursu öğrencilerimizle fotoğraf sergimizi açtık. Onların gözleri ile çok güzel bir sergi oldu. Farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar sergilendi. Kursiyerlerin hepsi lise öğrencisidir. Cep telefonu ile fotoğraf çektiler Yaklaşımlarını sergiye katılanlarda değerlendirdiler” dedi.