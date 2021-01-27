Havran'da bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahalle, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal Tepeoba Mahallesinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tepeoba Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat'ta sona ereceği bildirildi. Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepeoba Mahallesi girişinde bariyer kurarak mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.

Halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.