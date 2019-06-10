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Havran'da can pazarı yaşanan kaza ucuz atlatıldı: 4 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde can pazarı yaşanan kaza şans eseri ucuz atlatılırken, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde can pazarı yaşanan kaza şans eseri ucuz atlatılırken, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir- Edremit karayolu Havran ilçesi Eğmir Mahallesi yol çatındaki karayolunda meydana geldi. Kazada, 06 BAM 615 özel otomobil ile 10 H 74 86 plakalı traktör henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.


İlk belirlemelere göre traktörde bulunan Ülker ve Eyüp Aktaş, araçta bulunan İdris ve Selma Aslantaş yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanelere kaldırıldı. Yolun savaş alanına döndüğünü görenlerin büyük korku yaşadığı, kazanın çok ucuz atlatıldığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.

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