İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havran'da cinayet

Balıkesir’in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay, kırsal kesimde bulunan Hallaçlar Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Rahmi Dedeoğlu (42) akşam 21.30 sıralarında evine girerken silahlı saldırı sonucu vuruldu. Başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Rahmi Dedeoğlu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan, cinayet olayı esrarını korurken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.