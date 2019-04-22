Havran'da çocuklar görev başında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Balıkesir'in Havran ilçesi protokolü, makamlarını çocuklara bıraktı.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın makamını Ermiş Soylu İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Emine Aldemir‘e, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy görevini Seyitonbaşı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Karabaş'a, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ise görevini Aliçetinkaya İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Şennur Atak'a bıraktı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı devir teslim törenlerine Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da katıldı. Havran Kaymakamı Emine Aldemir, Havran Belediye Başkanı Ahmet Karabaş ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Şennur Atak “Yeni nesil Havran” sloganıyla görevleri devraldı. Yeni yöneticiler, mevcut yöneticilerden bazı bilgiler alıp istişare yaptıktan sonra ilgili birimlere telefon ederek gerçekleşmesini istedikleri hususlarda gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. Makamını mevcut yönetimin deneyimlerinden faydalanarak devraldıkları bayrağı her gün bir adım daha ileri taşıyabilmek için birlik ve beraberlik ruhu içinde çalışacaklarını belirttiler. Başlıca hedeflerinin uyum içerisinde çalışan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, güvenlik, sağlık, eğitim, istihdam gibi konuların ön plana çıkacağını belirttiler. Kaymakam Emine Aldemir ilk olarak makamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şennur Atak ile ilk görüşmesini yaparak Havran'daki eğitim çalışmalarını değerlendirdi.