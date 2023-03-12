Havran'da depremzede aileleri ziyaret ettiler

Balıkesir'in Havran ilçesinde Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy depremzede ailelileri ziyaret ettiler.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve Kadın Kolları Başkanı Kamile Vardar ile birlikte İlçede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey “Asrın Afetinden sonra Havran ilçemize gelen misafirlerimizi İlçe Belediye Başkanımız Emin Ersoy, İlçe Başkanımız Ahmet Dayı ve teşkilatımız ile birlikte ziyaret ederek, taleplerini dinledik.”dedi.