Havran'da el emeği göz nuru eserler göz kamaştırdı

Balıkesir'in Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca açılan kurslardaki eserler halkın beğenisine sunuldu.

Yıl sonu sergi açılışına, Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri, okul yöneticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam ve kursiyerlerden Füsun Şahin'in konuşmalarının ardından protokol üyeleri el emeği göz nur eserleri hayranlıkla inceledi.

Kaymakam Aydın, başarılı çalışmalardan dolayı kursiyerleri, usta öğreticileri ve Halk Eğitim Merkezi çalışanlarını tebrik etti. Serginin bir hafta açık kalacağı öğrenildi.