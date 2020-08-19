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Havran'da hayırseverler tarafından yeni ana sınıfı yapılacak

Balıkesir’in Havran ilçesinde, İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Balıkesir Havran İlçesi Temaşalık Mahallesi Temaşalık İlkokulu bünyesinde yaptırılacak olan ana sınıfı için yapım protokolü, Vali Hasan Şıldak ile Dernek Başkanı Bergüzar Öğüt tarafından Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Balıkesir Havran İlçesi Temaşalık Mahallesi Temaşalık İlkokulu bünyesinde yaptırılacak olan ana sınıfı için yapım protokolü, Vali Hasan Şıldak ile Dernek Başkanı Bergüzar Öğüt tarafından Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu'nda imzalandı.


Protokol İmza Törenine Vali Şıldak ve dernek başkanının yanı sıra Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da katıldı. Yapılan bağışın çok değerli olduğunun vurgulayan Vali Şıldak, “Bağışın küçüğü büyüğü olmaz, isterseniz okul yaptırın, isterseniz sınıf tefriş edin, hepsi çok değerli çok kıymetlidir. Özellikle Balıkesir'imiz bu konuda gönlü zengin hayırseverlere sahip şanslı bir şehir. Biz de eğitime yapılan bu değerli yatırım için hayırsever dernek yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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