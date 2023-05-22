Havran'da ilçe protokolü doğa yürüyüşüne katıldı

Kazdağlarının Hanlar Mevkiinde düzenlenen doğa yürüyüşünde Kaymakam Enver Özderin de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Havran'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş'ın öncülüğünde düzenlenen doğa yürüyüşü ilgi gördü. Kazdağları Hanlar Mevkiine giden öğrencilere, Kaymakam Enver Özderin ve bazı daire müdürleri de eşlik etti. Havran Kızılay Şube Başkanlığının da destek verdiği etkinlikte çevre temizliği de yapıldı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden İlçe Spor Müdürü Abdurrahman Beşbaş, “Gençlik Haftası çerçevesinde Kaymakamımız Enver Özderin, İlçe protokolü, sporcularımız ve her zaman yanımızda olan Kızılay Havran Şube Başkanlığının katılımıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Genç gönüllerinin de katılımıyla "Sağlık için hareket et" mottosuyla doğa yürüyüşünde bir araya geldik. Bu anlamlı haftada doğa yürüyüşü sonrası Hanlar Mevkiinde “Kirletmemek temizlemekten ucuzdur” diyerek farkındalık amaçlı çevre temizliği faaliyetide gerçekleştirildi. Kaymakamımız Enver Özderin'de bizi yalnız bırakmadı. Etkinliğimizi kahvaltı ile sonlandırdık. Destek olan ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.