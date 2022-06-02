İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havran'da İlk yardım seminerleri

Balıkesir’i Havran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" dahilinde belirlenen 7 okulda veli ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri verildi.

Balıkesir'i Havran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" dahilinde belirlenen 7 okulda veli ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri verildi.


Havran'da Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'nin uygulandığı 7 okulda Balıkesir İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara temel ilk yardım teknikleri gösterildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.