Havran'da İlk yardım seminerleri

Balıkesir’i Havran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" dahilinde belirlenen 7 okulda veli ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri verildi.
Balıkesir'i Havran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" dahilinde belirlenen 7 okulda veli ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri verildi.
Havran'da Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'nin uygulandığı 7 okulda Balıkesir İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara temel ilk yardım teknikleri gösterildi.