Havran'da kaza: 4 kişilik aile kazayı ucuz atlattı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atıp ters döndüğü kazada, 4 kişilik aile kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki Ö. idaresindeki 19 EY 728 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybedilerek takla atıp, ters döndü. Araçta bulunan şoför ve aynı aileden Emine, Oğuz ve Şevval Ö. kazayı ufak sıyrıklarla atlattılar. Büyük korku yaşayan yaralılara ilk desteği ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Amirliği ekipleri verdi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması ise sürüyor.

Edremit'te jandarma aracı kaza yaptı

Öte yandan, 10 JAA 136 plakalı araç ile 34 CBG 152 plakalı araç Endüstri Meslek Lisesi kavşağında çarpıştı. Ucuz atlatılan kazada, jandarma aracı orta refüje çıkarak ters döndü. Kazada jandarmanın yardımına trafik polisleri ile itfaiye ekipleri koştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.