Havran'da 'Kur-anı Kerim Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması' yapıldı

Havran'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Balıkesir İmam Hatip Ortaokulları arası “Genç Nida Kız Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması” il finaline ev sahipliği yaptı. Havran İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliği yaptığı yarışma, büyük heyecan içinde geçti.

Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde yer alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışma, Havran Kültür Merkezinde yapıldı. Yarışma neticesinde Havran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Özkan birinci, Edremit Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Edanaz Barım ikinci ve Karesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Rümeysa Malkara ise il üçüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katılımcılara çeşitli hediyeler verdi. Protokol üyeleri, yarışmaya destek veren kurum, kuruluş ve derneklere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederken, yarışmaya katılan öğretmen ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yarışmanın ödül törenine, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Uras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe ve İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ile okul müdürleri ve sivil toplum örgütü başkanları katıldı