Havran'da kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca açmış olduğu kurslara katılarak farklı branşlarda ürün veren kursiyerlerin emekleri Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına, Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, lçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Kurum Amirleri, okul yöneticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam ve kursiyer Füsun Şahin'in konuşmalarının ardından Kaymakam ve beraberindekiler sergiyi gezerken, ürünleri incelediler. Yapılan çalışmalardan son derece etkilendiğini anlatan Kaymakam Aydın, çalışmaların ailelere ekonomik katkılar sağlaması temennisinde bulundu. Kursiyerler de, hazırlanan ürünlerin satışı için kendilerine olanak sağlanmasını istedi. Ahşap oymalardan tablolara kadar yüzlerce ürün büyük beğeni topladı. Kursiyerler eserlerinin beğenilmesinden mutluluk duyarken, satışı için de olarak sağlanmasını istedi. Emekli olduğunu anlatan Güliz Demiralay, “Emekliliğimi değerlendirmek için kursa geldim. Önceleri hobi olarak yapıyordum. Ama, yaptıklarımızı satmak istiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz” dedi. Ayşe Nur Adalı da, “İşsiz kaldığım için çini kursuna katılmıştım. Şimdi bu bana meslek oldu. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için üretmeleri gerekiyor” dedi. 23 yıllık kurs öğretmeni olduğunu anlatan Zehra Savur ise, ”Kurslarımızda çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Sergilenen ürünlerimiz çok beğenildi. Ancak, ürünleri paraya dönüştürebilirsek çok daha iyi olacak” dedi. Kursların ilgi gördüğünü anlatan Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam da, ”Yıl sonu karma sergimiz yoğun ilgi gördü. Buradaki ürünleri bir taraftan da satmak istiyoruz. Böylelikle, kursiyerler aile bütçelerine katkıda bulunacaklar. Kurslarımıza binin üzerinde vatandaş katıldı. Sergimiz 4 gün açık kalacak. Herkesi sergimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.