Havran'da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde projelendirilen 115 dönümlük mesire alanı yanında yer alan eski çöp döküm sahası kapatılarak Millet Bahçesi Projesi alanına dahi ediliyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “İlçemiz İnönü ve Kocaseyit Mahallesi yol üzerinde bulunan 115 dönümlük mesire alanının yanında yer alan eski çöp döküm sahası kapatılarak Millet Bahçesi Projesi alanına dahil edilmiştir. Hem çevre temizlenmiş, aynı zamanda da proje alanı yaklaşık 20 dönüm daha genişletilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”dedi.