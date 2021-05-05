Havran'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarırken broşür dağıttı ve öğrencilere trafik eğitimi verdi. Trafik ekibi, ilçenin giriş ve çıkışlarında uygulamalar yaparken, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra 8 Eylül Ortaokulunda 5.ve 6.sınıflara uzaktan eğitim kanalı ile trafik dersi verdi. Komiser yardımcısı Gökhan Kazanbey'in verdiği eğitime çok sayıda öğrenci katıldı. Yapılan uygulamalar sırasında “Evdeyim ama trafik kuralları akımda. Emniyet kemerimi unutmam ve her yıl trafikte daha iyiye” sloganları kullanıldı. Etkinlikler sırasında slayt ve videolarda gösterilirken, farkındalık oluşturmanın amaçlandığı anlatıldı. Etkinlikleri devam edeceğini anlatan Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, etkinliklerde görev alan personele teşekkür etti.