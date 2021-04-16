Havran'da polisin dağıttığı fidanlar toprakla buluştu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. 10 Nisanda başlayan Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, vatandaşlara 300 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Havran'da İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın öncülüğünde, müdürlük personeli ile vatandaşlara 300 adet bodur zeytin fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtımı oldukça ilgi görürken, fidanlarda toprakla buluşmaya başladı. Fidanları dikenlerin kendilerine fotoğraf gönderdiklerini anlatan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Polis Haftası'nda farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda, müdürlük personeline ve vatandaşlara 300 adet zeytin fidanı dağıttıklarını anlatan Korkmaz, fidanları dikenlerin kendilerine fotoğraf gönderdiklerini söyledi.