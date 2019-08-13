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Havran'da resmi bayramlaşma yapıldı

Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir’in Havran İlçesinde resmi bayramlaşma yapıldı.

Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Havran İlçesinde resmi bayramlaşma yapıldı.


Bayramlaşma programı tarihi Hocazade Konağı bahçesinde yapıldı. Bayramlaşma Programına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Şeref Aydın, Balıkesir AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe başkanları günün önemini belirten konuşmalarda bulunarak katılımcıların bayramını tebrik ettiler. Protokol üyeleri Hocazade Konağı bahçesindeki bayramlaşma sonrası Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Şerife ve Ali Soylu Huzurevi, Şehit ve Gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.

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