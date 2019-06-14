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Havran'da son zil çaldı, öğrenciler karnelerine kavuştu

Dolu dolu bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan Balıkesir’in Havran ilçesinde öğrenciler karnelerine kavuşup yaz tatiline girmenin heyecanını yaşadılar.

Dolu dolu bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan Balıkesir'in Havran ilçesinde öğrenciler karnelerine kavuşup yaz tatiline girmenin heyecanını yaşadılar.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Kurum Amirleri düzenlenen Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlk/Ortaokulunda karne töreninde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin karne heyecanına ortak oldular. Anasınıfı öğrencilerinin karşıladığı Havran Kaymakamı ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaz tatilini nasıl değerlendirecekleri konusunda sohbet etti. Havran Kaymakamı okuldan ayrılmadan önce öğrencilere yaz tatilinde bol bol dinlenmeleri, kitap okumaya devam etmeleri ve imkanları dahilinde Havran genelinde açılacak sosyal-kültürel ve sportif kurslara katılmalarını tavsiye etti.

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