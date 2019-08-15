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Havran'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Havran istikameti Kocadağ mevkiinde seyir halindeki Ruhi G. yönetimindeki 10 H 9975 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücüyü Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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