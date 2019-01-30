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Havran'da yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını kısa sürede büyüdü. Yangının çevre evlere sıçramaması için Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler seferber oldu. Yangın maddi hasara sebep olurken, 3 vatandaş söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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