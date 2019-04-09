Havran'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Havran Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Emin Ersoy Meclis üyelerine yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Ersoy, “Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim. Rabbim Hep birlikte Zümrüt ilçemiz Havran'a beş yıl boyunca hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin. Katılım sağlayan tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Nisan ayı toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlara üye seçimi kapalı oy kullanım yöntemi ile gerçekleşti. Daire Müdürleri 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporlarını yeni meclis üyelerine sundu. Belediye Meclisinde AK Parti'den 11, Milliyetçi Hareket Parti'den 4, Demokrat Parti'den ise 5 Meclis üyesi bulunuyor.