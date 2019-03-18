Havran'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı protesto edildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Roman Kültürü Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını düzenlenen yürüyüşle protesto etti.

Roman Kültürü Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilaver Kalaycıoğlu öncülüğündeki yüzlerce kişi katliamı protesto etti. Kalaycıoğlu, “Müslüman ya da gayrimüslim, camide ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez; insana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmamalı. Bizler saldırılarda yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Cenabı Allah'tan bir kez daha rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm İslam milletine sabırlar diliyoruz” dedi.