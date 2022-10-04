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Havran'da zeytin hasat sezonunda alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, zeytin hasat sezonunda alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, zeytin hasat sezonunda alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Zeytin hasat sezonunda hırsızlık, başağın yasaklanması ve mevsimlik tarım işçileri hakkında alınması gereken tedbirler istişare edilip, bilgilendirmeler yapılarak toplantı sona erdirildi.


Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu, Mal Müdür V. Tacettin Öztürk, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Yakut katıldı.

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