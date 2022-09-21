İhlas Haber Ajansı

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Havran'dan Pakistan'a yardım eli

Balıkesir’in Havran ilçesinden, Pakistan’da yaşanan sel felaketinden dolayı afet zedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan yardım kamyonu dualar eşliğinde uğurlandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinden, Pakistan'da yaşanan sel felaketinden dolayı afet zedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan yardım kamyonu dualar eşliğinde uğurlandı.


Belediye Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine; İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokoli katıldı.

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