Havran'ın fotoğraf avcıları

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen 'Fotoğraf Avcıları Yarışması” muhteşem bir final ve ödül töreniyle sona erdi.

Bengi Projesi kapsamında ilçede öğrenim gören öğrencileri fotoğraf sanatıyla tanıştırıp, yaygınlaştırılması sağlamak ve bu alanda uzman kişilerle öğrencileri buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, düzenlenen yarışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Yarışmaya ortaokullar, “Havran'da Çocuk Olmak” teması üzerine, liseler ise “Havran'ın Alın Teri” temaları üzerine çalıştıkları fotoğraflarla katıldılar.

Yüze yakın fotoğrafın katıldığı yarışmada, birinciliği Kobaklar Ortaokulu'ndan Cemile Eybek, ikinci ve üçüncülüğü Çamdibi Ortaokulu'ndan Furkan Emer ve Osman Biçer ve mansiyon ödülü Havran İmam Hatip Ortaokulu' ndan Mehmet Dündar'ın oldu. Yarışmacılar belgelerini ve ödüllerini Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan aldılar.

Yarışmanın liseler arasında yapılan bölümünde ise, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Umur Eren birinci, Zafer Tunçer ikinci olurken, Havran Anadolu Lisesi'nden Efsun Kabasakal üçüncü, Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İlhan Yeniçeri ise mansiyon ödülünü kazandı. Öğrenciler belgelerini ve ödüllerini Havran Kaymakamı Şeref Aydın'dan aldılar.

Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, “İstedik ki günümüzün görsel bombardımana maruz kalan, televizyon, telefon ve bilgisayar ekranlarına yoğunlaşan öğrencilerimiz gözlerini ekranlardan kaldırsın, etrafına baksın, etrafındaki güzelliklerin farkına varsın, onları kayıt altına alsın. Güzel baksın güzel görsün ve güzellikler sunsun. Yarışmamıza katılan yüzlerce öğrencinin yüzlerce fotoğraf ile bunu yaptıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”dedi.

Ödül törenine, Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, fotoğraf sanatçıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.