İhlas Haber Ajansı

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Havran'ın tarihi konakları ili görüyor

Hafta sonu bölgede gerçekleştirilen AK Parti Bölge toplantısına katılan katılımcılar Havran ilçesinde restorasyon sonrasında turizme hizmet vermeye başlayan tarihi konakları gezdiler.


Havran Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalar ile ilçe tarihinde büyük yer tutan iki konak restore edilerek bölge turizmine hizmet etmeye başladı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Bugün ilçemizde Hocazade Konağı Kent Müzesinde ve yeni restorasyonu tamamlanan Terzizade Konağında ülkemizin değişik İl ve ilçelerinden gelen belediye başkanlarını ve ayrıca bakan ve büyükşehir belediye başkanlarının eşlerini ğırlama fırsatını bulduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”dedi.

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