Hayali gerçek oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Vito Tuncel, hayalini kurduğu doğa ile baş başa sınıfa; okul idaresinin izniyle, arkadaşları, öğrenci velileri, boya firmaları ve bir ressamdan aldığı destekle kavuştu. Tuncel, 25 sınıf arkadaşıyla 5'er kişilik gruplar halinde 9 günde eğitim gördükleri 5-D sınıfını tıpkı hayalinde olduğu gibi doğa ile baş başa bir hale getirebilmeyi başardı.

15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu ile okul idaresi ve öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında 25 öğrencinin hayalinin gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu 25 öğrenciden biri olan Vito Tuncel de sınıf arkadaşlarına hayalini anlattı. Vito'nun eğitim gördükleri sınıfı rengarenk ve bambaşka bir hale getirmesine ait düşünü hayata geçirmek isteyen arkadaşları, ona destek vermeye karar verdi. Hemen kolları sıvayan 5-D sınıfı öğrencileri, 5'er kişilik gruplar halinde 9 gün süresince hummalı çalışmalarla sınıfın sıralarını ve duvarlarını boyamaya başladı. Öğrencilere ressam Kayhan Yıldırım, bir çok ünlü boya markaları ve öğrenci velileri de gönüllü olarak destek verdi.

9 günlük hummalı çalışmanın ardından rengarenk bir hale gelen sınıfın açılışını ise Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve davetliler yaptı. Açılış kurdelesini Vito Tuncel ve sınıf arkadaşlarına kestiren Kaymakam Görgülüarslan, çocukların hayal gücüyle hazırladıkları sınıfın son derece keyifli bir hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Umarım bu çalışma, çocuklarımızın eğitimlerinin sağlıklı ve daha verimli bir halde gerçekleştirilmesine vesile olur. Çocuklarımızın bu sınıfta kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissetmelerini umuyoruz. Evlatlarımız, sınıfa ve okula ayniyetleriyle beraber, memlekete ve vatana olan sadakatlerinin gelişmesi noktasında güzel bir farkındalık yapmışlar. Bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Projeye gönüllü destek veren ressam Kayhan Yıldırım da, böylesi anlamlı bir projenin içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hayalini kurduğu sınıfı arkadaşlarının destekleriyle gerçekleştiren Vito Tuncel ise, “Annem Sandy Tuncel ve görme engelli babam Namık Tuncel'in bu projenin hayata geçmesinde bana çok büyük destekleri oldu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde sınıf arkadaşlarım, ressam Kayahan ağabeyim, Ayvalık Sanayi Sitesi esnafları bana yardım ettiler. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu projede önce okul sıralarımızın ve duvarlarımızın rengarenk olmasına büyük katkı veren ülkemizin en önemli boya fabrikalarına da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.