Hayat bilgisi dersinde 7 bölge 7 kültür etkinliği ilgi gördü

Okulun 1/C Sınıfında okuyan öğrencilerin velilerinin hazırladıkları Egeden Güneydoğuya kadar 7 bölgenin yemekleri ve kültürü okul bahçesinde sergilendi.

Sınıf öğretmeni Ceren Eraydın'ın öncülüğünde okul bahçesinde hazırlanan 7 bölge 7 kültür statları ilgi gördü. Konuklara ve öğrencilere ikramlar yapıldı. Etkinliğin açılışına, Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Okul Müdürü Hasan İbiş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin ilgi gördüğünü anlatan Öğretmen Ceren Eraydın, “Hayat bilgisi dersimizle alakalı olarak, ilişkili olarak biz hazırladık bu etkinliğimizi. 7 bölge 7 kültür, farklı kültürden insanların buluştuğu ortak bir yöresel etkinliğimiz oldu. Velileri aktif hale getirdik. 2023 vizyonu kapsamında bu etkinliği hazırladık. Uzun bir süreçti. Çok eğlenceliydi. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel şeyler ortaya çıktı. Destek olan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Velilerde etkinlikte görev almaktan mutlu olduklarını anlattı. Marmara bölgesini tanıttığını anlatan Gülbeyaz Budak, “Marmara bölgemizin dokuma çulları meşhurdur. Höşmerimlerimizi yaptık. Yoğurdumuzu yaptı k.Marmara bölgesinin zeytini yağı meşhurdur” dedi. Feyiz Ateş de, ”Bu gün arkadaşlarımızla birlikte Ege bölgesinin sunumunu yaptık. Ege bölgemize ait şehirlerimizden Manisa'nın mesir macununu, üzümünü çerezlerini. İzmir'e ait gevreğimiz de mevcuttu. Çocuklarımızla birlikte çok güzel bir gün geçirdik” dedi. Ayten Deniz ise, “Bu gün İç Anadolu bölgesinin ürünlerini tanıttık. Yemeklerimizi yaptık. Çok mutlu olduk. Herkese yemeklerimizi tattırdık. Çeyizliklerimizi gösterdik. Atalarımızın bize verdiği eşyaları tanıttık. Mutlu olduk” dedi. Öğrencilerden Beyza Çantalı da, “Annelerimiz bu gün 7 bölge hazırladılar. Yemekler yaptılar. Biz onları yedik. Şekerler dağıttık. Keşke hep böyle olsaydı” dedi.