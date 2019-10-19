“Hayatın Ritmini Yakala” 592. Konserini Paris'te verecek

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu “Hayatın Ritmini Yakala” gurubu 592. Konserlerini davet edildikleri Fransa'nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde verecek.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu “Hayatın Ritmini Yakala” Hanımeli Derneği ile bir araya gelerek gerçekleştirdiği proje de Türk kültürünü hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtacak. Hayatın Ritmini Yakala grubu yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da katıldığı etkinliklerde yaptığı gösterilerle adından sıkça söz ettirerek dikkatleri üzerine topluyor. Grubun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesel filmi çekiliyor. Müzik öğretmenleri ise grubun öğrencileriyle başarı dolu serüvenlerini konu alan “Hayatın Ritmini Yakala 1 ve 2” hikayelerini yine öğrencileriyle kaleme alarak kitap haline getiriliyor. Daha önce yurt dışı olarak Almanya'nın Hamburg,Berlin, Gürcistan'ın Batum ve Kazakistan'ın Aktau şehrine giderek konserler veren ve çeşitli festivallere katılan grup bu yıl da soluğu UNESCO Dünya Mirası Listesinde birçok ünlü yapıya ev sahipliği yapan Paris'te alacak. Paris Başkonsolosluğu ve Hanımeli Derneğinin davetiyle 13-24 Kasım'da Paris, Amsterdam ve Brüksel'e giden grup Türk Bayrağı altında yeteneklerini sergileyecekler. Ayrıca Düsseldorf, California ve Dubai'den de davet alan grubu yoğun bir gösteri programı bekliyor.592. konserlerini Paris'te verecek olan Hayatın Ritmini Yakala Fransa'nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde, Brüksel ve Amsterdam sokaklarında sokak müzisyenliği yapmak için hazırlar. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının 2016 Şampiyonu olan grup 3 ülke de ritim rüzgarları estirecek.

"İlklere ve enlere devam"

Grubun öğretmeni Nuri Dağdelen “Müzik evrensel kültürün bir parçası olup dünyada dili, dini, rengi farklı insanları birleştiren önemli bir vasıta ve dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir. Yaptığımız projeler ile öğrencilerin; sosyal yönden gelişimleri sağlanıyor ve kültür dünyaları zenginleşiyor. Öğrencilerimizin bir tebessümü bizleri buralara kadar getiriyor, umarız ki onlarda ilerde birçok hayata dokunur. Bize bu projede desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Paris Başkonsolosluğumuza, Hayatın Ritmini Yakala grubu olarak da orada tüm masraflarımızı karşılayacak Hanımeli Derneği ve Başkanı Pembe Hekimoğlu'na şimdiden misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gönlü güzel insanların var olmaları bize güç veriyor. Bu yıl 8. nesil olan grubumuza katılan yeni öğrencilerim Paris, Amsterdam ve Brüksel yolculuğumuz için ilk defa uçağa binecek ve yurt dışına çıkacak. Hepsi heyecanla, dört gözle bekliyor. Küçük bir adım, belki de olağanüstü bir yolculuğun başlangıcıdır. İlklere ve enlere devam” dedi.