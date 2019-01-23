Hayırda yarışanlar Ayvalık'ta buluştu

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne hayırsever vatandaşlar tarafından 5 yeni araç bağışlandı.Vali Ersin Yazıcı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçların birimlere teslim edilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler ve kuruluşlar tarafından, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünün daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi adına, emniyet müdürlüğüne 4 yeni araç ve 1 adet motosiklet bağışlandı. Ayvalık'ta faaliyet gösteren işletmeler ve kuruluşlar tarafından hibe edilen 5 yeni araç, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.

Vali Yazıcı, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Balıkesir'in huzur şehri olduğunu ifade ederek, huzur şehri özelliğini kazanmada da kolluk birimlerinin olduğu kadar halkın da büyük desteğinin bulunduğunu söyledi.

Bağışta bulunan kuruluşların yetkililerinin de hazır bulunduğu törende şükran duygularını ifade eden Vali Yazıcı, "Bugün sizlerle beraber olmak bana onur veriyor, mutluluk veriyor. Bu araçların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Araçların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Balıkesir güvenlik ve huzur anlamında ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Bunu halkımızın desteğiyle birlikte güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün hizmete sokulan 5 araç ile birlikte polisimiz güvenlik ve huzur için gerekli hizmetleri daha verimli ve kaliteli şekilde yerine getirecek. Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Balıkesirliler adına hepinize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Bu ülkeye hizmet etmenin en iyi yollarından birisinin de toplumsal hayatın ihtiyaçlarını karşılamaya dönük katkılar olduğunu belirten Yazıcı, "Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş hayırseverlerimize de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Yapılan konuşmalar ve okunan duadan sonra Vali Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Gökay Bacan araçların anahtarlarını şubelere teslim ederek, araçlar hakkında bilgi aldı.

Araçların alınmasında katkıda bulunan iş insanları ve kuruluşları arasında Koç Holding, İş İnsanları Halis Komili, Ahmet Muhtar Kent, Muhsin Batan, Ali Gür, Selim Kantarcı, Suat Cemal Erzi, Bekir Berk, Halil Özer, Cihan Şişman, Ahmet Süner, Cafer Türkyılmaz, Engin Gözütok, Mustafa Ömert, Veli Yıldız, Hüseyin Ustalı, Ali Serdar Kandiye, Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar Başkanlığı, Kürşat Zeytincilik, Doğuş Prina A.Ş., Ayvalık Belediye Başkanlığı, Başduran Marketçilik, Şimşekler A.Ş., Ayvalık Polis Hizmetleri Destekleme Derneği, Ayvalık Ticaret Odası, Miha Turizm, Can Yapı A.Ş., Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi, Şah Hazır Betin A.Ş., Can Yapı A.Ş., Birkan Mühendislik, Taşcıoğlu Harfiyat Limited Şirketi, Turyol A.Ş. ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası yer aldı.