İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırsever fırıncı sokak hayvanlarını besliyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol hergün kırsal mahallelere ekmek götürdüğünde sokak hayvanlarını ekmekle besliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol hergün kırsal mahallelere ekmek götürdüğünde sokak hayvanlarını ekmekle besliyor.


Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol kırsal mahallelerdeki işyerlerine ekmek bıraktıktan sonra mahalle ve arazilerde bulunan sokak hayvanları için belli noktalara bayat ekmek bırakarak besliyor. Kepsut'ta bulunan vatandaşalar Turhan Eyiol'u Somuncu Baba lakabı ile anıyor. Hayırsever fırıncı Eyiol yaptığı açıklamada, "Mevlam bize vermiş. Bizde paylaşacağız. Biz yerlerdekine merhamet etmedikçe, göklerden merhamet beklemeyeceğiz. Bu karda kışta mahlukata yardımcı olalım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.