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Hayırsever işadamlarından Marmara'ya okul

Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaşayan işadamları Alpsel ve Tansel Mercan, merhum babaları Ahmet Recep Mercan adına 18 derslikli okul yaptırmak üzere Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile protokol imzaladılar.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşayan işadamları Alpsel ve Tansel Mercan, merhum babaları Ahmet Recep Mercan adına 18 derslikli okul yaptırmak üzere Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile protokol imzaladılar.


Marmara Adası'nda hayırseverliği ile bilinen işadamı Ahmet Recep Mercan Mayıs ayında İstanbul'da vefat etmişti. Merhum işadamı Ahmet Recep Mercan'ın oğulları Alpsel ve Tansel Mercan'ın babaları adına yaptıkları bağış ile Marmara Merkez'de elverişsiz koşullara sahip mevcut ilkokulun yıkılarak yerine 18 derslikli yeni bir okulun yapılması hususunda Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile ön protokol imzaladı. Protokol imzasından sonra Başkan Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için önemli bir projeye daha imza atarken, rahmetli Ahmet Recep Mercan Abimizi dualarla anıyor; babalarına yakışır şekilde kendilerini yetiştirmiş bu iki kıymetli hayırsever evlada Adalar halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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