Hayırsever vatandaş babası adına cami yaptırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki hayırsever bir vatandaşın babası adına yaptırdığı cami, dualarla ibadete açıldı.

Erdek İlçesi kırsal İlhan Mahallesi Büyük Ova Mevkii'nde Adil Çiçekli isimli bir vatandaş, babası Zeki Çiçekli adına cami yaptırdı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle ibadete açılan camiye gelen vatandaşlara, namaz sonrası çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Camii yapılmasında öncülük eden Adil Çiçekli'ye Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından plaket verildi.

Caminin açılışına, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen ve STK temsilcileri katıldı.