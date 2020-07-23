Hayırsever vatandaş camiyi dezenfekte etti

Burhaniye'de camilere maske ve seccade ile gelen vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarına da destek verdi. Ören Camisi'ni lavanta kolonyası ile dezenfekte eden Kemal İşi, herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

İlçede camilerde cemaat sayısı her geçen gün artarken, camiye gelen vatandaşlarda hijyen konusuna büyük özen gösteriyor. Camilere maske ve seccade ile gelen vatandaşlar, dezenfekte konusunda imamlara yardımcı olmaya başladı. Camide elinde makine ile dezenfekte çalışması yapan Kemal İşi, salgın döneminde herkesin titiz olmasını istedi. Camiyi 80 derecelik lavanta kolonyası ile dezenfekte eden Kemal İşi, “Salgın nedeniyle camilerden bir süre uzak kaldık. Şükür şimdi camiye gelebiliyoruz. Ancak, burada sosyal mesafeye uyduğumuz gibi hijyene de çok dikkat etmemiz lazım. Camiyi dezenfekte ettik. Güzel bir ibadet ortamı oldu” dedi. Vatandaşların camiye maske ve seccade ile geldiğini anlatan Ören Cami İmamı Kadir Özdemir'de dezenfekte işlemini yapan Kemal İşi'ye teşekkür etti.