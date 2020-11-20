Hayırseverden Fatih Ortaokuluna ek 10 derslik

Balıkesir'de derslik sayısının yetersizliği sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına hayırsever tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek bina için protokol imzalandı.

Derslik sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına Hasan Uçar tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek binada 2 derslikli anaokulu ve 8 derslikten yer alan sınıf ve atölyeler yer alacak. Hasan Uçar'ın Balıkesir eğitimine kazandıracağı bu eserle bugün ve yarın minnetle anılacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki insanları ölümsüzleştiren, geride bırakmış olduğu eserlerdir. Kıymetli Hayırseverimiz Hasan Bey de yaptırmış olduğu bu eserle bugün ve yarın minnetle anılacaktır. Kazançlarından ayırıp doğdukları, sevdikleri bu topraklara eser kazandıran hayırseverimize ve bu güzel hayra vesile olan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan'a teşekkür ediyor, yapılacak 10 derslikli ek binanın Karesi Fatih Ortaokulumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreni; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve hayırsever Hasan Uçar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen Protokol İmza Töreni, tarafların protokol metnini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.