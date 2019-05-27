Hayırseverlerden Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokuluna örnek mescit

Balıkesir'in Edremit ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda hayırsever destekleriyle yaptırılan mescit açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde Meslek Dersleri Öğretmeni Yüksel Sağlam tarafından mevlit okundu. Emeği geçen tüm hayırseverlere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, mescidin yapımına verdiği destek ve katkılardan dolayı Hayırsever Ahmet Ergit ve Mustafa Ergit'e plaket verdi.

Daha sonra hazırlıkları 3 ay süren, 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 12 kişilik abdest bölümüne siyah renkli, granit lavabolardan oluşan, 160 metrekare kapalı alanda hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan duvarları hat sanatı ile süslü olan mescidin açılışı yapıldı

Açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.