İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan barınağında unutulmaz gün geçirdiler.

Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ’Burhaniye Belediyesi sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler.

Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Burhaniye Belediyesi sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler.


Lise öğrencilerinin hayvan sevgisine olan duyarlılığını arttırmak adına düzenlenen ziyarette öğrenciler, barınakta unutamayacakları bir gün yaşadılar. Veteriner Hekim Emrah Güleç, hayvanların tedavi yöntemleri ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verdi. Muayene odaları, ameliyathane gibi teknik sağlık birimlerini inceleyen öğrenciler, daha sonra hayvanların kaldığı padokları gezdi. Hayvanlarla güzel vakit geçiren öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da barınak görevlilerine teslim ettiler. Ziyaretin çok yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Rahmi Aksaç, öğrencilerde hayvan sevgisini geliştirmeyi amaçladıkları söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.