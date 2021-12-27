Hayvan damında kaçak alkol üretimine polis baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimine göz açtırmıyor. Ekipler, yılbaşı öncesi hayvan damında kaçak alkol üretilen hayvan çiftliğine operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri, şüpheli şahsa ait hayvan damına operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet bakır borulu soğutma haznesi, 4 litre etil alkol, 1 adet kapağında bakır boruların takılabilmesi için aparat bulunan düdüklü tencere, 2 adet şişe içerisinde anason yağı, 1 adet şişe içerisinde alkole renk verecek boyar madde, 1 adet şişe içerisinde whskey kiti, 1 adet şişe içerisinde alkol kiti, 1 adet şişe içerisinde gliserin, 1 adet şişe içerisinde cin kiti, 1 adet şişe içerisinde jacky aroma kiti, 1 adet alkolmetre, 1 adet binometre, 1 adet sıvı termometresi, 1 adet refraktemetre ve 1 adet plastik ölçü kabı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.