Hayvan yüklü gemi iki saatte tahliye edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Bandırma Limanına içinde büyükbaş hayvanların olduğu Amerika bandıralı gemi yanaştı. Gemi içinde bulunan bin 756 hayvan iki saat içinde tahliye edildi. Hayvanlar Güney Marmara'da değerlendirilecek.

Bandırma Limanına sabahın erken saatlerinde Amerika bandıralı 'Alondra' isimli gemi yanaştı. İçinde bin 756 gebe düveden oluşan büyükbaş hayvanın tahliyesine hemen başlandı. Liman yönetiminin aldığı önlem sonucu ilçede kötü koku hissedilmezken, gemi içindeki büyükbaş hayvanlar iki saat içinde tahliye edildi. Gemi içindeki hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten liman yetkilileri, iki saat içinde tahliye edilen geminin bekletilmekten limandan çıkış yapacağını belirttiler.