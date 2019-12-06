Hayvanseverlerden Erdek Belediyesine tepki

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Temsilcisi olan Eva Otansev, "Erdek'teki sokak hayvanlarına bizden başka sahip çıkan yok ama artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi. Otansev, belediyenin derneğe çöplük yakınında barınak yapma sözü verdiğini ama şimdiye kadar bu sözün tutulmadığını açıkladı.

Aylardır polemiğe girmemek için sustuğunu vurgulayan Otansev, yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi. Erdek Belediyesinin kendilerine destek sözünü aylardır yerine getirmediğini öne süren Otansev, şunları söyledi:

"Erdek'te sokak hayvanları barınağı kaldırıldı. Buradaki yaklaşık 200 köpek, sözüm ona Balıkesir'deki barınağa nakledildi. Ancak bu hayvanlardan en fazla 20, haydi bilemediniz 50'sinin oraya gittiğini tahmin ediyoruz. Geri kalanların sağa sola atıldığını düşünüyoruz. Hayvan barınağını kapatmakla iş bitmiyor. Belediyenin sözüm ona iki veterineri var ama hiçbir şey yapmıyorlar. En azından sokak hayvanlarına aşı yapmaları gerekir. Beş yıl önce Erdek hayvan barınağında, İstanbul'dan gelen veterinerler, 250-300 dolayında köpek ve kediye kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Belediyemiz, bunun bedeli olan 4 bin 700 lirayı bile ödemedi. Belediyemizin bize çöplük yakınında barınak yapma sözü vardı, tutulmadı. Belediyemizin, yeni bir hayvan barınağı için bize ilçe merkezine yakın bir bölgede yer vermesi uygun olur" dedi.

Otansev: “Dayanacak gücüm kalmadı”

HAYTAP'ın, yılda en çok üç kez kendilerine sokak hayvanları için gıda yardımı yaptığını belirten Otansev, "Tabii ki onlar da haklı. Ülkemizin neresine yetişecekler? Her şey bizim sırtımıza yıkıldı. Evimde 27 kediye bakmak zorunda kalıyorum. Eşimin yürüme zorluğu var. Ben ise eklem romatizması çekiyorum. Vicdanımla hareket ediyor ve sorunlarla boğuşmaya çalışıyorum ama artık tek başıma mücadele etmem yetmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir de baktım ki, kapıma bir biberonla küçük bir köpek yavrusu bırakılmış. Ne yapayım? Sokağa mı terk edeyim? Yine geçtiğimiz günlerde Palata Çeşmesi yakınından, beli kırılmış bir köpek getirdiler. Ameliyat ettirdik. Yalnız hastane yakınında 12 sokak köpeği var. İlçenin birçok yerindeki sahipsiz sokak hayvanlarına ulaşmak ama artık dayanacak fiziksel gücüm de, maddi-manevi gücüm de kalmadı. Ben İstanbul'dan buraya bir kedi, bir köpeğimle gelmiştim. Şimdi yüzlerce kedi-köpeğe bakmak zorunda kalıyorum. Bu gidişle evimizi satıp, İstanbul'a taşınmayı düşünüyoruz" diye konuştu.