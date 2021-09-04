Hazırlık maçı: Balıkesir Büyükşehir Belediye: 93 - Akhisar Belediye: 84

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki hazırlık maçında Akhisar Belediye'yi 93-84 yendi.

Akhisar Belediyesi ilk 3 dakikada 4 top kaybı yaptı ve Balıkesir BŞB 12-4 öne geçti. İbrahim'in Yıldırım'ın sayılarıyla 5. dakikada skoru 19-12'ye getiren Balıkesir, Carlton Bragg ile 6. dakikada farkı çift hanelere (25-14) çıkardı. 7. dakikada skor 31-20 iken Akhisar'da James Gavin 3/3'lükle takımını oyunda tutmaya çalıştı. Çok yüksek tempoda oynanan ilk periyodu 36-24 Balıkesir önde tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye ikinci çeyreğin 3. dakikasında İzzet Türkyılmaz ile farkı daha da açtı: 45-26. İki takımın da daha kontrollü oynadığı periyodun 7. dakikasında 20 farkı gören (54-34) Balıkesir soyunma odasına 58-41 önde gitti.

İlk yarıda Mark Lyons ve Carlton Bragg 12, İbrahim Yıldırım 13 sayıyla Balıkesir'in, James Gavin sayıyla Akhisar'ın skorerleri oldu. Balıkesir asistte 17-8 üstünlük sağladı ve hiç serbest atış kaçırmadı: 10/10.

Akhisar, Hamit Sezaver ile üçüncü çeyreğin 3. dakikasında farkı 13 sayıya (60-47) çekti. Mark Lyons ile yeniden ivme kazanan Balıkesir 4. dakikada farkı 18 sayıya (65-47) çıkardı, son çeyreğe de 77-56 önde girdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye son periyodda geniş rotasyonla oynadı ve karşılaşmayı 93-84 kazandı.

Balıkesir BŞB'de Mark Lyons 17 sayı, 1 ribaund, 6 asist, Carlton Bragg 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, İbrahim Yıldırım 16 sayı (3/5 üçlük), 2 ribaund, 4 asist ve İzzet Türkyılmaz 16 sayı, 9 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.

Akhisar Belediyesi'nde ise James Gavin 21 sayı (5/6 üçlük), 2 ribaund, 5 asist, Ömer Sancaklı 12 sayı (4/8 üçlük), 1 ribaund ve Hamit Sezaver 10 sayı, 1 ribaund, 4 asist ile oynadı.