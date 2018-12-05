Hazırlık maçı: Bandırma Kırmızı: 109 - Karesispor: 102

Ligi'nde mücadele eden Karesispor ile Bandırma Kırmızı hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Bandırma Kırmızı 109-102 kazandı.

Rotasyonlu bir kadroyla mücadele eden Karesispor daha çok az süre alan oyuncularına şans verdi. İlk çeyreği 29-24 önde tamamlayan Bandırma Kırmızı devreyi de 50-44 üstün geçti. 3. çeyrek 83-73 Bandırma Kırmızı lehine sonuçlanırken karşılaşmayı da konuk ekip 109-102 önde kazanmayı başardı.

Konuk ekipte Devoe Joseph ve yeni transfer Travis Taylor performansı ile galibiyetin mimarı oldu.

Öte yandan Ligi'nin 9. haftasında Karesispor evinde Düzce Belediyespor'u konuk ederken Bandırma Kırmızı Petkim deplasmanında galibiyet arayacak.