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Hedef sıfır atık

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline ‘sıfır atık projesi’ hakkında eğitim verildi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline ‘sıfır atık projesi' hakkında eğitim verildi.


Kaynakların korunarak, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın takdirleri ve himayelerinde ‘sıfır atık projesi' başlatıldı. Proje kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü ile Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü personeline Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Günnur Berk ve Mühendis Umut Yalçın tarafından sıfır atık projesinin kamu kurum ve kuruluşları ile atık oluşumunun yoğun olduğu noktalarda hayata geçirilmesi, uygulama aşamaları ve atık yönetimi konularında bilgiler verildi.

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