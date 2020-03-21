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Helikopter ambulans 11 aylık bebek için havalandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 11 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 11 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.


Atatürk Şehir Hastanesi 3.Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Dilate KMP tanısı ile yatmakta olan 11 aylık N.S için 112 Komuta Kontrol Başhekimliğine sevk talebinde bulundu. KVC Merkezi ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin bulunduğu Hacettepe Üniversite Hastanesine 11 aylık N.S. bebek Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

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