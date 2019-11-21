İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Helikopter ambulans 6 günlük bebek için havalandı

Balıkesir’de yeni doğan bebek, Eskişehir’e helikopter ambulans ile gönderildi.

Balıkesir'de yeni doğan bebek, Eskişehir'e helikopter ambulans ile gönderildi.


Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakımda yatmakta olan 6 günlük M.A İsimli bebek için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanması için Eskişehir Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gönderilmesi için 112 Komuta Kontrol Merkezimiz bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçildi. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi bebek için helikopter ambulansı Balıkesir'e yönlendirdi. Bebek, Sağlık Bakanlığı helikopteriyle Eskişehir'e nakledildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.