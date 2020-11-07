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Helikopter Ambulans Bandırma'ya havalandı

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası’nda bir hastanın şikayetleri nedeniyle Balıkesir’den havalanan Helikopter Ambulans ile Ekinlik Adası’ndan alınan hastanın Bandırma Devlet Hastanesi’ne nakli sağlandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda bir hastanın şikayetleri nedeniyle Balıkesir'den havalanan Helikopter Ambulans ile Ekinlik Adası'ndan alınan hastanın Bandırma Devlet Hastanesi'ne nakli sağlandı.


Öğle saatlerinde Marmara İlçesine bağlı Ekinlik Adası'nda rahatsızlanan 63 yaşındaki bayan hasta için Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talebinde bulunuldu. Hastanın hızlı bir şekilde naklinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılınca Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilerek Balıkesir'den Helikopter Ambulans istendi. Balıkesir'den havalanan Helikopter Ambulans Marmara'nın Ekinlik Adası'na inerek buradaki bayan hastayı Bandırma Devlet Hastanesi'ne nakletti. Helikopter Ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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